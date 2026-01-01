Un giovane valdarnese è stato ricoverato al pronto soccorso di Pisa a causa di ustioni riportate durante i festeggiamenti di fine anno. L’incidente è avvenuto nella notte, probabilmente legato all’uso di petardi e fuochi d’artificio. Per le gravi ferite, è stato necessario il trasferimento in elicottero. L’episodio evidenzia i rischi associati all’uso di botti durante le celebrazioni di fine anno.

Si è presentato nel cuore della notte al pronto soccorso con delle ustioni. Un giovane valdarnese è stato vittima dei botti di fine anno. Il 118 della Asl Toscana sud est è stato attivato all'1:31 di questa notte, quando un 25enne si è presentato all'ospedale della Gruccia presentando delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Ustioni causate dai botti, giovane trasferito in elicottero a Pisa

Leggi anche: Minacce a testimoni e insulti a investigatori sui social dai domiciliari, giovane trasferito in carcere nel Ragusano

Leggi anche: Grave investimento sulla Palianese, ciclista trasferito in elicottero a Roma

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bruciature e ustioni dopo i botti a Capodanno, ecco cosa fare; Capodanno 2026 e botti da far paura: 23enne ferito trasferito al Civico di Palermo e operato; Salento, Capodanno, notte movimentata: ferito un giovane e incendi causati dai botti; Capodanno 2026 e botti da far paura: ferito un 23enne, è in corso di trasferimento a Palermo.

Giovane ferito dai botti nella notte di Capodanno, portato in elicottero al centro ustionati di Pisa - Nella notte dei festeggiamenti per l arrivo del 2026 un giovane aretino, del Valdarno, è rimasto seriamente ustionato per l esplosione dei botti e si è reso necessario il trasferimento al centro ... corrierediarezzo.it

Bruciature e ustioni dopo i botti a Capodanno, ecco cosa fare - Molti di questi incidenti coinvolgono le mani e gli arti superiori e non di rado si traducono in lesioni ... repubblica.it