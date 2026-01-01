Usa | media in corso sequestro nave al largo del Venezuela

Milano, 20 dicembre – Attualmente in corso, la guardia costiera statunitense sta intercettando e sequestrando una nave al largo delle coste del Venezuela, nelle acque internazionali del Mar dei Caraibi. La notizia, riportata da Abc News e confermata da tre funzionari statunitensi, riguarda un’operazione in atto per motivi ancora non resi noti. La situazione si sviluppa in un contesto di attenzione internazionale alle attività marittime nella regione.

Milano, 20 dic. (LaPresse) – Secondo tre funzionari statunitensi citati da Abc News, la guardia costiera degli Stati Uniti sta attualmente intercettando e sequestrando un'imbarcazione al largo delle coste del Venezuela, nelle acque internazionali del Mar dei Caraibi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul nome della nave o sul luogo esatto in cui si sta svolgendo l'operazione.

