Usa colpite tre navi narcos | 3 morti

Ieri, le forze armate statunitensi hanno condotto un'operazione contro tre navi sospettate di traffico di droga, causando la morte di tre persone. L’intervento fa parte di un’azione mirata a contrastare il fenomeno del narcotraffico marittimo, contribuendo alla sicurezza delle rotte commerciali e alla lotta contro il crimine organizzato. L’evento evidenzia l’impegno delle autorità nel monitorare e intervenire su attività illegali in mare.

0.56 Tre persone sono state uccise ieri in un raid delle forze armate statunitensi contro imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga. L'operazione è avvenuta in acque internazionali, ma il Comando Sud delle forze armate Usa non ha specificato la zona dell'intervento.L'intelligence ha confermato che le navi stavano transitando lungo rotte note del narcotraffico e che sostanze stupefacenti erano state spostate tra l'una e l'altra prima degli attacchi", aggiunge la nota, accompagnata da un video del raid.e. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Usa, colpite 3 navi di narcos: 8 morti

Leggi anche: Attacchi cinetici Usa contro presunti narcos: colpite altre 3 barche nel Pacifico orientale, 8 morti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Usa: nuovo attacco contro sospette barche narcos, 3 morti - Ieri l'esercito statunitense ha colpito quello che ha descritto come un “convoglio” di tre imbarcazioni coinvolte nel traffico di ... lapresse.it

Usa, attaccate e distrutte 3 navi nel Pacifico: morti 8 presunti narcotrafficanti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, attaccate e distrutte 3 navi nel Pacifico: morti 8 presunti narcotrafficanti ... tg24.sky.it