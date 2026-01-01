Usa colpite tre navi narcos | 3 morti
Ieri, le forze armate statunitensi hanno condotto un'operazione contro tre navi sospettate di traffico di droga, causando la morte di tre persone. L’intervento fa parte di un’azione mirata a contrastare il fenomeno del narcotraffico marittimo, contribuendo alla sicurezza delle rotte commerciali e alla lotta contro il crimine organizzato. L’evento evidenzia l’impegno delle autorità nel monitorare e intervenire su attività illegali in mare.
0.56 Tre persone sono state uccise ieri in un raid delle forze armate statunitensi contro imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga. L'operazione è avvenuta in acque internazionali, ma il Comando Sud delle forze armate Usa non ha specificato la zona dell'intervento.L'intelligence ha confermato che le navi stavano transitando lungo rotte note del narcotraffico e che sostanze stupefacenti erano state spostate tra l'una e l'altra prima degli attacchi", aggiunge la nota, accompagnata da un video del raid.e. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Usa, colpite 3 navi di narcos: 8 morti
Leggi anche: Attacchi cinetici Usa contro presunti narcos: colpite altre 3 barche nel Pacifico orientale, 8 morti
Usa: nuovo attacco contro sospette barche narcos, 3 morti - Ieri l'esercito statunitense ha colpito quello che ha descritto come un “convoglio” di tre imbarcazioni coinvolte nel traffico di ... lapresse.it
Usa, attaccate e distrutte 3 navi nel Pacifico: morti 8 presunti narcotrafficanti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, attaccate e distrutte 3 navi nel Pacifico: morti 8 presunti narcotrafficanti ... tg24.sky.it
Usa: colpita altra 'nave della droga', le immagini dell'attacco - Le forze militari Usa hanno colpito un'imbarcazione in acque internazionali nell'Oceano Pacifico orientale, presumibilmente ... stream24.ilsole24ore.com
Nelle ultime settimane, gli effetti collaterali della guerra in corso tra #Russia e #Ucraina sono arrivati anche in #Turchia; navi colpite e droni abbattuti. E' un momento di trattative, dialogo e proposte... Ho scritto per il manifesto - facebook.com facebook
Trump riceve Netanyahu: "Dobbiamo disarmare Hamas". Il presidente Usa: "Abbiamo colpito l'area in Venezuela dove caricano le navi di droga" #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.