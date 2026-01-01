UsaAl ribasso dazi su pasta italiana

Il presidente Trump ha firmato un provvedimento che sospende temporaneamente l'aumento dei dazi su mobili imbottiti, da cucina e da bagno, posticipandone l’entrata in vigore al 2027. Questa decisione, approvata poche ore prima della fine del 2025, rappresenta un’ulteriore modifica alle tariffe commerciali e può influenzare il mercato globale e le importazioni di prodotti di arredamento.

21.25 Il presidente Usa Trump ha firmato il provvedimento poche ore prima della fine del 2025, posticipando di un anno i nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti,mobili da cucina e da bagno, rinviandone tutto al 2027.Novità anche sui dazi sulla pasta. Il dipartimento del commercio Usa ha reso noto anche alcune valutazioni rispetto ai dazi anti-dumping su alcuni marchi di pasta. Riduzione delle aliquote:dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per la Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati.

