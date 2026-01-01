Uomo picchiato e violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga

Un uomo di 33 anni è stato vittima di un episodio di violenza, durante il quale è stato picchiato e aggredito con un bastone da due giovani. L'aggressione, legata a un debito di droga, ha suscitato preoccupazione nella comunità. La vicenda evidenzia le conseguenze delle illegalità e la necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi.

Cronaca – Orrore a Tivoli. 33enne violentato con un bastone da 2 giovanissimi - Custodia cautelare e fermo: l’operazione dei Carabinieri Nella prima mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tivoli, con il supporto del personale della locale Compagnia ... lacronacadiroma.it

