Uomo picchiato e violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga
Un uomo di 33 anni è stato vittima di un episodio di violenza, durante il quale è stato picchiato e aggredito con un bastone da due giovani. L'aggressione, legata a un debito di droga, ha suscitato preoccupazione nella comunità. La vicenda evidenzia le conseguenze delle illegalità e la necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi.
Un uomo è stato picchiato e anche violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga. Una vicenda terribile che ha visto come vittima un 33enne. I carabinieri hanno arrestato un 18enne e sottoposto a fermo un 22enne. Le accuse sono spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Picchiato e violentato da due giovanissimi per un debito di droga: due arresti, uno era minorenne
Leggi anche: Picchiato e costretto a rapinare un negozio per un debito di droga: l’incubo di un ragazzo
Picchiato e violentato da due giovanissimi per un debito di droga: due arresti, uno era minorenne - Due ragazzi di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Tivoli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, lesioni ... fanpage.it
Cronaca – Orrore a Tivoli. 33enne violentato con un bastone da 2 giovanissimi - Custodia cautelare e fermo: l’operazione dei Carabinieri Nella prima mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tivoli, con il supporto del personale della locale Compagnia ... lacronacadiroma.it
Widowed, Humiliated, and Back for Revenge!
SI PRESENTA IN OSPEDALE CON LA TESTA FRACASSATA " SONO CADUTO" , MA SAREBBE STATO PICCHIATO Un uomo di 42 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Giulianova. L'esame della Tac al quale è stato sotto posto ha eviden - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.