Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se desideri rivedere l'ultima puntata di Uomini e Donne, puoi trovare le repliche disponibili online e sui canali Mediaset. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire le storie e le dinamiche del programma anche in differita. Ecco come e dove vedere la replica dell’episodio più recente.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l'opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.

Uomini e Donne, Sossio Aruta accusa Ursula Bennardo di impedirgli di andare al saggio della figlia: la piccata replica dell’ex dama - Sembra non finire più la diatriba social tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. isaechia.it

Uomini e Donne, Teresa Langella racconta dell'intervento di Andrea Dal Corso e replica agli attacchi degli haters - Teresa Langella ha deciso di replicare all'ennesimo attacco degli haters, dopo aver raccontato dell'intervento estetico di suo marito, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso. msn.com

