Uomini e donne Capodanno formato famiglia per Giovanni e Francesca

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano, conosciuti per la loro partecipazione a Uomini e Donne, continuano a condividere momenti di vita insieme. Dopo aver trascorso le festività natalizie e il Capodanno in famiglia, i due hanno mostrato sui social alcuni attimi delle loro celebrazioni. La loro relazione sembra consolidarsi nel tempo, mantenendo un atteggiamento discreto e spontaneo, senza eccessi o sensazionalismi.

Passano i mesi e Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano sono sempre più uniti. L'improbabile coppia uscita da Uomini e donne ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno insieme condividendo degli scampoli della serata attraverso i social. Al loro fianco anche i figli dell'ex cavaliere, nati da. 🔗 Leggi su Today.it

