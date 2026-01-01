Uno spettacolo mozzafiato di droni per salutare il nuovo anno

Un suggestivo spettacolo di droni ha illuminato il cielo di Padova per salutare l’arrivo del 2026. La notte di Capodanno in Prato della Valle ha offerto un momento speciale e condiviso, lasciando un ricordo duraturo tra i presenti. Un’occasione per vivere un inizio d’anno in modo unico, tra luci e atmosfere serene, che resterà nel cuore della città e dei suoi abitanti.

La notte di Capodanno targata 2026 rimarrà per sempre nel cuore dei padovani che hanno deciso di trascorre San Silvestro in Prato della Valle. Oltre 20mila persone hanno ballato, festeggiato e ammirato uno spettacolo di droni luminosi che hanno estasiato il pubblico partecipando esaltando la.

