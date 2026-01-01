L'Università di Firenze comunica che, a partire dal 19 gennaio 2026, saranno riaperti i bandi per l'iscrizione ai corsi a numero programmato locale. Questa opportunità permette agli studenti interessati di presentare domanda di ammissione a corsi selettivi, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’ateneo. Per ulteriori dettagli e scadenze, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’ateneo.

Firenze, 1 gennaio 2026 – All’università di Firenze, dal 19 gennaio riaprono i bandi per alcuni corsi a numero programmato locale. L’ateneo fiorentino è infatti all’opera per offrire agli studenti che hanno partecipato al semestre aperto per l’accesso a medicina, odontoiatria e corsi affini ma che non si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie, solide alternative per proseguire il proprio percorso universitario senza interruzioni e senza disperdere le competenze acquisite. Nello specifico, l’ateneo fiorentino ha predisposto due misure straordinarie. La prima riguarda in particolare i corsi ad accesso libero: l’iscrizione sarà consentita fino al 6 marzo, senza il pagamento di oneri amministrativi di mora per gli studenti provenienti dal semestre aperto (per gli altri studenti resta dovuto invece l’onere di mora). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università di Firenze, il 19 gennaio riaprono i bandi per i corsi a numero programmato

Leggi anche: Università di Firenze, proroga per immatricolazioni e trasferimenti ai corsi ad accesso libero. Scadenza fissata al 6 marzo

Leggi anche: Unisi Riaprono i corsi ’affini’ a Medicina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Università di Firenze, il 19 gennaio riaprono i bandi per i corsi a numero programmato - Una opportunità per gli studenti non entrati in graduatoria per l’accesso a medicina, odontoiatria e corsi affini ... msn.com