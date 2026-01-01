United Cup 2025 | le favorite USA e Polonia in pole ma anche l’Italia può provarci

L’United Cup 2025 si avvicina, con gli Stati Uniti e la Polonia considerate le principali candidate. Tuttavia, anche l’Italia è determinata a competere al massimo livello, puntando a migliorare i risultati precedenti. Questo torneo rappresenta un’opportunità per le nazionali di consolidare le proprie forze e affrontare con fiducia un nuovo anno di sfide nel tennis internazionale.

Si riprende con il proposito di migliorare il cammino compiuto fin qui e il rinnovato entusiasmo portato dall'inizio di un nuovo anno. Il 2026 del grande tennis apre i battenti con la United Cup. USA e Polonia partono in pole nella gerarchia delle favorite, ma anche l'Italia può provare a giocarsi le proprie possibilità nella corsa verso la vittoria finale. Appare quasi doveroso inserire nel novero delle squadre più accreditate la vincitrice dell'ultima edizione, successo per 2-0 in finale contro la Polonia. Gli Stati Uniti, inseriti nel girone A insieme alla Spagna e all'Argentina, ripartono dal collaudato duo Taylor Fritz-Coco Gauff e sono l'unica squadra a poter schierare due Top 10.

