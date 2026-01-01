Una tela del pittore reggino Luca Monaco donata al patrimonio artistico della città

Una tela dell'artista reggino Luca Monaco, scomparso nel 1991, è stata recentemente donata alla città di Reggio Calabria. L’opera sarà esposta nella pinacoteca civica, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico locale. La donazione testimonia l’importanza della memoria storica e culturale di Monaco, riconosciuto per il suo contributo alla scena artistica della regione.

Un'opera pittorica dell'artista reggino Luca Monaco, scomparso nel 1991, è stata donata alla città e sarà esposta nella pinacoteca civica di Reggio Calabria. L'iniziativa è stata promossa dall’associazione Nike, presieduta dall’avvocata e già assessora comunale Irene Calabrò.Alla cerimonia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Buon 2026. Con i colori del pittore José Basso (Cile 1949). “Campo de Flores Amarillas”, olio su tela, 2025. - facebook.com facebook

NEVICATA AI NAVIGLI, del pittore #AngeloInganni, anno 1852, olio su tela, cm 73 x 90, #Milano. #SolstizioDInverno ore 16:03. #21dicembre. x.com