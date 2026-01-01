Una tela del pittore reggino Luca Monaco donata al patrimonio artistico della città

Da reggiotoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tela dell'artista reggino Luca Monaco, scomparso nel 1991, è stata recentemente donata alla città di Reggio Calabria. L’opera sarà esposta nella pinacoteca civica, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico locale. La donazione testimonia l’importanza della memoria storica e culturale di Monaco, riconosciuto per il suo contributo alla scena artistica della regione.

Un'opera pittorica dell'artista reggino Luca Monaco, scomparso nel 1991, è stata donata alla città e sarà esposta nella pinacoteca civica di Reggio Calabria. L'iniziativa è stata promossa dall’associazione Nike, presieduta dall’avvocata e già assessora comunale Irene Calabrò.Alla cerimonia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Puliamo il Mondo 2025: a Fossacesia si incontrano la tutela dell’ambiente e quella del patrimonio artistico della città

Leggi anche: Jack Vettriano, dal carbone alla tela: l’ultimo valzer del pittore delle atmosfere noir

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.