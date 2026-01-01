Una sfilza di rincari dalle autostrade alle sigarette | il 2026 si apre con una raffica di aumenti

L'inizio del 2026 porta con sé un aumento dei costi in diversi settori, dalle tariffe autostradali alle sigarette, passando per i servizi finanziari. Questi rincari rappresentano un cambiamento da monitorare attentamente, influenzando il budget di famiglie e imprese. È importante comprendere le variazioni in atto per adattarsi alle nuove condizioni economiche del nuovo anno.

Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all'insegna dei rincari. Da oggi scatta infatti una raffica di aumenti, in parte legati anche alle misure introdotte dalle legge di bilancio. Nota positiva: non aumenteranno le multe stradali, grazie alla sospensione dell'aggiornamento biennale previsto dal decreto Milleproroghe.

Una sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette. Il Gregge,afflitto dalla sindrome di Stoccolma, quel morbo oscuro che porta ad amare i propri carnefici, genuflesso come Fantozzi a governo e Meloni,ripete:”Come è buono lei” ! Ansa.it x.com

