Una donna turca lancia una battaglia nei tribunali | Sono figlia di Trump

Una donna turca ha avviato una causa legale per ottenere conferma sulla propria paternità di Donald Trump. In un’intervista, dichiara di non voler creare problemi all’ex presidente, ma di desiderare semplicemente conoscere la verità sulla propria origine. La sua richiesta ha suscitato attenzione, sollevando interrogativi sulla sua identità e sulle implicazioni di questa vicenda legale.

Assicura di non voler "creare problemi" a Donald Trump. "Voglio solo sapere se è mio padre", precisa. E per questo ha lanciato una battaglia nei tribunali, dicendosi determinata ad andare oltre il rigetto in prima istanza della sua richiesta. È il caso che nelle ultime ore ha fatto il giro dei media turchi riguardante Necla Ozmen, 55enne di Ankara, una donna che sostiene di essere figlia biologica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Una donna turca lancia una battaglia nei tribunali: "Sono figlia di Trump" Leggi anche: “Sono figlia di Donald Trump, voglio il test del Dna”: una donna turca lancia una battaglia in tribunale Leggi anche: La figlia della Bellezza: "Sono una donna del fare. Georgofili, dolore straziante" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Una donna turca lancia una battaglia nei tribunali: 'Sono figlia di Trump'; Donna turca lancia la battaglia nei tribunali: Sono figlia di Trump; “Sono figlia di Donald Trump, voglio il test del Dna”: una donna turca lancia una battaglia in…; Un donna turca di 55 anni chiede giustizia e un test del DNA: «Trump è mio padre». Una donna turca lancia una battaglia nei tribunali, 'sono figlia di Trump' - Sostiene di essere figlia biologica di Donald Trump e ha lanciato una battaglia giudiziaria per riuscire a dimostrarlo, non fermandosi di fronte a un primo rifiuto di una corte di Ankara: è la storia ... ansa.it

“Sono figlia di Donald Trump, voglio il test del Dna”: una donna turca lancia una battaglia in tribunale - Necla Ozmen, 55enne turca, afferma che Trump è suo padre biologico e ha avviato una battaglia legale per dimostrarlo ... ilfattoquotidiano.it

Turchia Un donna turca di 55 anni chiede giustizia e un test del DNA: «Trump è mio padre» - Sostiene di essere figlia biologica di Donald Trump e ha lanciato una battaglia giudiziaria per riuscire a dimostrarlo, non fermandosi di fronte a un primo rifiuto di una corte di Ankara: è la storia ... bluewin.ch

Donna turca lancia la battaglia nei tribunali: "Sono figlia di Trump" È la storia di Necla Ozmen, 55enne cittadina turca, riportata dall'agenzia di stampa Dha e altri media del Paese. Ozmen afferma di essere nata nel 1970 e di risultare all'anagrafe come figlia di - facebook.com facebook

Turchia, una donna ha chiesto a Trump il test del dna: “Sono sua figlia” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.