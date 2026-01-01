Un tuffo nel 2026 a ritmo di dance | in centinaia sfidano l’Adriatico sotto un sole radioso

Nel cuore di Riccione, un’ampia partecipazione ha animato il tradizionale Tuffo di Capodanno, che ha accolto il nuovo anno con il ritmo della dance. Centinaia di persone si sono immerse nelle acque dell’Adriatico sotto un cielo limpido e soleggiato, confermando l’importanza di questa tradizione per la comunità locale. Un momento di festa e condivisione che dà il via a un anno ricco di eventi e iniziative.

Un sole splendente e un cielo terso hanno dato il benvenuto al nuovo anno a Riccione, facendo da cornice a uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città: il tradizionale Tuffo di Capodanno. Alle 11,30 in punto, centinaia di coraggiosi hanno sfidato le temperature invernali pungenti.

