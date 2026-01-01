Un Posto al Sole anticipazioni 2 gennaio | Damiano sta per arrestare la banda di Stella Eduardo a un bivio
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Salutato il vecchio anno, i protagonisti della serie tornano per tenere compagnia al pubblico. Nell' episodio di venerdì 2 gennaio le indagini di Damiano sono ormai a un punto di svolta, lasciando Eduardo sempre più incerto su come comportarsi nei confronti di Stella. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Negli episodi precedenti Il piano di Bice per recuperare i soldi sottratti da Roncone non è riuscito, e Mariella si è ritrovata coinvolta suo malgrado nelle follie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
ATTENZIONE Un Posto al Sole NON va in onda mercoledì 31 dicembre 2025. La puntata del consueto orario serale su Rai 3 viene sospesa per la programmazione speciale di #Capodanno, quindi non ci sarà l'appuntamento quotidiano della soap
