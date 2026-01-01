Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno | Anche 16 italiani dispersi altri sono feriti

Un incidente durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato un incendio nel bar “Le Constellation”, attribuito a un petardo esploso sul controsoffitto. L’incidente ha provocato 47 morti e circa 100 feriti, tra cui 16 italiani dispersi. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto, mentre si prosegue con le operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi"

Strage di Capodanno a Crans Montana: 47 morti e 100 feriti per una 'candelina', Farnesina a lavoro - Un inizio di 2026 tragico a Crans Montana, famosa località turistica della Svizzera, nella quale, a causa di un'esplosione, sarebbero morte almeno 40 persone e altre 100 sarebbero rimaste ferite.

