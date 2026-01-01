Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno | Anche 15 italiani dispersi altri sono feriti

Un petardo esploso nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, è alla base dell’incendio che ha causato 47 decessi e oltre 100 feriti in Svizzera. Tra le vittime ci sono anche 15 italiani dispersi o feriti. L’incidente ha scosso le autorità e le comunità coinvolte, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante i festeggiamenti pubblici.

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, a causa probabilmente della deflagrazione di un petardo. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di un proiettile vagante, circostanza s - facebook.com facebook

Un uomo è morto a #Malafede, vicino a Roma, a causa di un petardo rudimentale che gli è esploso in mano. #Capodanno #botti #capodanno2026 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.