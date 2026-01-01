Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno | Anche 15 italiani dispersi altri sono feriti

Un petardo esploso nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, è alla base dell’incendio che ha causato 47 decessi e oltre 100 feriti in Svizzera. Tra le vittime ci sono anche 15 italiani dispersi o feriti. L’incidente ha scosso le autorità e le comunità coinvolte, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante i festeggiamenti pubblici.

Un petardo sparato sul controsoffitto del locale sarebbe la causa dell'incendio nel bar “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno: al momento risultano 47 morti e 100 persone ferite. Ci sono anche 15 dispersi italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Botti di Capodanno, il bollettino sui feriti dai petardi: a Napoli sono 57. Risse e intossicazioni nel Milanese; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: «15 italiani dispersi, una dozzina i feriti». Il....

