Un generale arretramento della civiltà

In un momento di riflessione collettiva, è utile analizzare le tendenze che caratterizzano il nostro tempo. Più che focalizzarsi su singoli eventi o individui, questa analisi si concentra sulle idee e sui cambiamenti culturali che stanno influenzando la società. Esaminare questi aspetti permette di comprendere meglio lo stato attuale della civiltà, offrendo uno sguardo sobrio e articolato sul nostro futuro possibile.

È stagione di bilanci. Può essere interessante farlo sulle tendenze in corso, prescindendo da singole persone e da singoli fatti ma stando sulle idee che si stanno diffondendo. "Grandi menti parlano di idee. Menti mediocri parlano di fatti. Menti piccole parlano di persone." (Eleanor Roosevelt) L'anno 2025 ha segnato un punto di svolta, atteso ma probabilmente non fino a questo punto. Se si vuole giungere a definire l'essenza di quanto accaduto e quotidianamente presentatosi in un crescendo senza sosta di fronte ai nostri occhi, possiamo distinguere innanzitutto tra contesto globale e quello domestico.

Mattarella ci parla del rischio di un “generale arretramento della civiltà”. Che la diplomazia ci salvi - Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha parlato del rischio di un “generale arretramento della civiltà”, durante la Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. blitzquotidiano.it

Pietrucci e Romano denunciano il declassamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’Aquila, definendolo un arretramento istituzionale mascherato da riorganizzazione. Secondo i due esponenti, la riforma penalizza il capoluogo e crea disagi a citta - facebook.com facebook

