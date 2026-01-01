Un Capodanno speciale per Federica Pellegrini | la campionessa mostra per la prima volta il pancione Le foto

Federica Pellegrini ha condiviso per la prima volta le immagini del suo pancione, annunciando la sua seconda gravidanza in occasione del Capodanno. La campionessa italiana ha scelto un gesto semplice e discreto per condividere questa novità con i suoi sostenitori, confermando un momento importante della sua vita personale. Le foto rappresentano un momento di intimità e gioia, segnando un nuovo capitolo per l’atleta e la sua famiglia.

