Un Capodanno speciale per Federica Pellegrini | la campionessa mostra per la prima volta il pancione Le foto
Federica Pellegrini ha condiviso per la prima volta le immagini del suo pancione, annunciando la sua seconda gravidanza in occasione del Capodanno. La campionessa italiana ha scelto un gesto semplice e discreto per condividere questa novità con i suoi sostenitori, confermando un momento importante della sua vita personale. Le foto rappresentano un momento di intimità e gioia, segnando un nuovo capitolo per l’atleta e la sua famiglia.
Federica Pellegrini saluta il nuovo anno mostrando, per la prima volta, il pancino della sua seconda gravidanza. L’ex campionessa di nuoto ha condiviso su Instagram un post speciale in occasione di Capodanno, regalando ai fan immagini intime e familiari che raccontano un momento di grande. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Inaspettata, come le sorprese più belle”: Federica Pellegrini è incinta. L’ex campionessa di nuoto svela il sesso del nascituro con una foto su Instagram
Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: “Ti aspettiamo”. La foto dell’annuncio
