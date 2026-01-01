Un canale per deviare il torrente Tremana in piena | dopo le feste la gara e in primavera il cantiere

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo scolmatore lungo il torrente Tremana. Questa opera idraulica mira a deviare le piene del torrente, rafforzando la sicurezza dell’area est della città. Dopo le festività, si procederà con la gara d’appalto, mentre i lavori di cantiere sono previsti in primavera.

Bergamo. La Giunta comunale, nell’ultima riunione del 2025, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo scolmatore lungo il torrente Tremana, un’opera idraulica strategica per migliorare la sicurezza della zona est della città. L’intervento, per un importo complessivo di 4,2 milioni di euro, è finanziato in parti uguali dal Comune di Bergamo e dalla Regione Lombardia, nell’ambito del Programma 20242026 per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici. Con l’approvazione del progetto esecutivo, dopo le festività verrà avviata la procedura di gara con l’obiettivo di iniziare i lavori nella primavera 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Coppa del Mondo di Biathlon, l’Italia a Oberhof subito dopo le feste: 10 Azzurri in gara

Leggi anche: Firenze, cinghiale sul greto del torrente in piena città

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bergamo, un canale sotterraneo per deviare le acque in caso di piena del Tremana: il termine dei lavori entro la primavera del 2027 - Dopo le festività, al via le procedura di gara La giunta comunale di Bergamo, nell’ultima riunione del 2025, ha approvato il progetto esecuti ... bergamo.corriere.it