un botto gli porta via tre dita ne spara un altro e gli esplode in faccia

Un incidente con i petardi si è concluso in modo grave, con l’esplosione di un ordigno che ha causato la perdita di tre dita a un uomo. Nonostante le ferite, l’uomo ha riprovato a maneggiare un altro petardo, provocandosi ulteriori danni al volto. Questo episodio evidenzia i rischi legati all’uso improprio di materiali esplosivi, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

AGI - Non contento di essersi ferito con un petardo, è tornato a spararne un altro ferendosi di nuovo. E' accaduto a Napoli nella notte di Capodanno. Vittima è un uomo di 24 anni di Roma. Per l' esplosione di un petardo, era stato ricoverato all'ospedale Pellegrini dove era stato curato e dimesso, con la perdita di tre dita. Poco dopo, il giovane ha acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio, ed è stato ricoverato di nuovo al Pellegrini. Un caso al limite tra il tragico e il comico che va a alimentare le statistiche delle 'vittime' dei botti di fine anno nel capoluogo campanio sono infatti 57 in totale i feriti nella notte di Capodanno a Napoli e nei Comuni della sua provincia, di cui 11 minorenni. 🔗 Leggi su Agi.it

