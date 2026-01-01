Un bel fagottino di 3 chili Larissa è la prima nata nel 2026 a Ravenna Alvaro saluta invece il 2025
Nel 2025, l'ospedale di Ravenna ha registrato il primo nato dell'anno, Alvaro, mentre nel 2026 è arrivata Larissa, un fagottino di 3 chili. L’Ausl Romagna conferma che, nel 2025, i nati complessivamente sono stati 1. Questi eventi segnano l’inizio di un nuovo anno e rappresentano un momento di speranza per la comunità locale.
Benvenuti Alvaro e Larissa. L'Ausl Romagna comunica che, nel 2025, i bimbi nati all'ospedale di Ravenna sono stati in totale 1.289. L'ultimo nato nel 2025 è Alvaro, nato il 31 dicembre 2025, alle ore 21,11, peso 2.810 grammi, residente a Portofuori.La prima nata del 2026 è Larissa, nata l'1.
