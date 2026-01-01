UN ANNO DI TELEVISIONE | I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2025 SUL PICCOLO SCHERMO

Un anno di televisione offre uno sguardo riflessivo sui principali eventi e tendenze che hanno caratterizzato il panorama televisivo nel 2025. Questa rubrica di fine anno raccoglie i momenti più significativi, analizzandoli con attenzione e senza enfasi. Un'occasione per ripercorrere le tappe che hanno segnato il mondo dello spettacolo televisivo negli ultimi dodici mesi.

Torna “Un anno di televisione”, la rubrica di fine anno che ripercorre i momenti più significativi dei 12 mesi. GENNAIO – IL BOOM DEL CONTE DI MONTECRISTO Marsiglia, 1815. Edmond Dantès, giovane marinaio, viene accusato ingiustamente di tradimento e imprigionato nel castello d’If per quindici anni. Su Rai1 la serie diventa un vero fenomeno con ascolti da record. La prima puntata in onda il 13 gennaio ottiene 5 milioni di telespettatori fino a sfiorare i 6 milioni (puntata del 20 gennaio). FEBBRAIO – IL 75° FESTIVAL DI SANREMO DI CARLO CONTI FERMA L’ITALIA La vittoria di Olly e il Festival della Canzone Italiana hanno fermato anche quest’anno l’Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UN ANNO DI TELEVISIONE: I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2025 SUL PICCOLO SCHERMO Leggi anche: Il 2025 sul piccolo schermo Leggi anche: I cinque momenti più significativi della seconda presidenza Trump Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le più importanti novità nella storia del cinema [ Manca un'ora all'anno nuovo. ] Le voci della televisione, gli scoppi dei petardi, le grida dei vicini. Si uccide l'anno vecchio. Ma io non credo che un anno possa essere ucciso. La borsa dell'acqua calda sullo sterno, che mi duole per la bronchite. Non andrò in - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.