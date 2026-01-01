Torna “Un anno di televisione”, la rubrica di fine anno che ripercorre i momenti più significativi dei 12 mesi. GENNAIO – IL BOOM DEL CONTE DI MONTECRISTO Marsiglia, 1815. Edmond Dantès, giovane marinaio, viene accusato ingiustamente di tradimento e imprigionato nel castello d’If per quindici anni. Su Rai1 la serie diventa un vero fenomeno con ascolti da record. La prima puntata in onda il 13 gennaio ottiene 5 milioni di telespettatori fino a sfiorare i 6 milioni (puntata del 20 gennaio). FEBBRAIO – IL 75° FESTIVAL DI SANREMO DI CARLO CONTI FERMA L’ITALIA La vittoria di Olly e il Festival della Canzone Italiana hanno fermato anche quest’anno l’Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - UN ANNO DI TELEVISIONE: I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2025 SUL PICCOLO SCHERMO

Leggi anche: UN ANNO DI TELEVISIONE: I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2025 SUL PICCOLO SCHERMO

Leggi anche: Koopmeiners saluta il 2025: l’olandese ricorda i momenti più significativi del suo anno alla Juve – FOTO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

UN ANNO DI TELEVISIONE | I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2025 SUL PICCOLO SCHERMO.

Le più importanti novità nella storia del cinema

Mattarella, quasi undici milioni davanti a televisione per messaggio fine anno. - facebook.com facebook

Mattarella, ecco in quanti hanno seguito il messaggio di fine anno x.com