Ultimissime Juve LIVE | Tonali resta il grande sogno solo così può arrivare Frattesi a gennaio

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie della Juventus. Al centro delle discussioni, il possibile arrivo di Frattesi a gennaio e il ruolo di Tonali come obiettivo principale. La redazione di JuventusNews24 fornisce un quadro chiaro e preciso sulle novità che coinvolgono il club, offrendo un'informazione affidabile e puntuale sulle dinamiche di mercato e le strategie dei bianconeri.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 1 gennaio 2026. Frattesi alla Juve: risposta secca dell’Inter, l’affare si farà solo così! Prezzo e formula, dentro all’operazione con i nerazzurri. Ore 09.00 – Frattesi alla Juve: risposta chiara dell’Inter, l’operazione si chiuderà solo così! Prezzo e formula, novità sull’affare con i nerazzurri Tonali alla Juve: rimane il grande sogno per l’estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Tonali resta il grande sogno, solo così può arrivare Frattesi a gennaio Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: intervento perfettamente riuscito per Bremer, chi può arrivare a gennaio in difesa Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: chi può arrivare a gennaio in difesa per sostituire Bremer, novità sul rinnovo di Yildiz Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juve, un sogno di nome Tonali: e se la chiave fosse David? Tutte le ipotesi in ballo col Newcastle; La Juve valuta due nomi per il centrocampo; Pjanic: “Spalletti con Yildiz e... Tonali, Juve boom. Luciano una garanzia, Kenan classe e talento; Juve, assalto a Tonali. Il Milan su Morato del Nottingham. Tonali Juventus, il centrocampista italiano resta una possibilità per i bianconeri: ecco quando potrebbe ritornare in Italia - Tonali Juventus, Spalletti ha chiesto il centrocampista italiano e Comolli sta lavorando su questa pista soprattutto in ottica estate Mentre l’attenzione dei tifosi è concentrata sull’imminente apertu ... calcionews24.com

Juventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter - Calciomercato Juventus, Spalletti spinge per Tonali ma il centrocampista dichiara il suo amore per il Newcastle. sport.virgilio.it

La Juventus vuole Sandro Tonali: il piano per convincere il Newcastle, a gennaio solo un rinforzo low-cost per Spalletti - Proprio lui, il bianconero di Newcastle che in Piemonte sognano di far diventare ‘il bianconero di Torino ’. ilfattoquotidiano.it

Ultimissime Juve LIVE: duello di mercato con l'Inter. Novità su Perin - facebook.com facebook

La #Juventus ha informato il #Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia #Perin. @MatteMoretto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.