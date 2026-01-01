Ucraina | Zelensky Umerov è già in viaggio verso gli Usa
Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov, si sta dirigendo verso gli Stati Uniti con il suo team. La visita, confermata da fonti ufficiali, rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sui temi che saranno affrontati durante l’incontro.
Milano, 29 nov. (LaPresse) – “Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina e capo della delegazione ucraina Rustem Umerov, insieme al suo team, è già in viaggio verso gli Stati Uniti”. È quanto fa sapere in un post sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, dopo che Umerov ha preso il posto di Andriy Yermak a capo della delegazione ucraina nei colloqui di pace. “Oggi Rustem ha presentato una relazione e il compito è chiaro: preparare in modo rapido e concreto le misure necessarie per porre fine alla guerra”, aggiunge Zelensky, “l’Ucraina continua a lavorare in modo estremamente costruttivo con l’America e contiamo che i risultati degli incontri di Ginevra saranno ora perfezionati negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
