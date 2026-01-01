Ucraina | Zelensky ' ancora attacchi Mosca porta la guerra nel nuovo anno'
Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che, nonostante le festività, la Russia continua le operazioni militari in Ucraina. Nel messaggio, si evidenzia come Mosca abbia intensificato gli attacchi, tra cui oltre 200 droni mirati alle infrastrutture energetiche, proseguendo così la guerra iniziata quasi quattro anni fa. Questa situazione sottolinea le sfide attuali e la persistente tensione nel conflitto tra i due paesi.
Kiev, 1 gen. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia sta portando avanti la guerra, durata quasi quattro anni, "fino al nuovo anno", con oltre 200 droni lanciati contro l'Ucraina, prendendo di mira principalmente le infrastrutture energetiche. "La Russia ha deliberatamente portato la guerra nel nuovo anno, lanciando più di duecento droni d'attacco contro l'Ucraina durante la notte", ha detto Zelensky sui social media, aggiungendo che "gli obiettivi erano le nostre infrastrutture energetiche".
