Ucraina | Zelensky ' accordo di pace pronto al 90 per cento' Putin ' crediamo nella vittoria'

Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che un accordo di pace con la Russia sarebbe pronto al 90%, evidenziando l'impegno di Kiev nel cercare una soluzione diplomatica. Nel suo discorso di Capodanno, ha sottolineato l'importanza della resistenza e del dialogo per raggiungere una stabilità duratura. La posizione di Zelensky si inserisce nel contesto di continui sforzi per trovare una via pacifica alla crisi.

Kiev, 1 gen. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un accordo di pace per porre fine alla guerra con la Russia è "pronto al 90%", nel suo discorso di Capodanno incentrato principalmente sulla resistenza all'invasione su vasta scala di Mosca. Zelensky ha affermato che il restante 10% dell'accordo per porre fine a quasi quattro anni di conflitto "determinerà il destino della pace, quello dell'Ucraina e dell'Europa". Zelensky ha ringraziato i leader che hanno sostenuto l'Ucraina, ma ha affermato che "le intenzioni devono trasformarsi in garanzie di sicurezza e, pertanto, essere ratificate".

