A pochi giorni dall’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, il commento di Reynolds di Princeton evidenzia l’assenza di progressi significativi nei negoziati e smentisce l’ipotesi di un attacco russo all’Europa, definendola infondata. In un contesto internazionale ancora caratterizzato da tensioni, la situazione in Ucraina rimane complessa e in evoluzione, senza segnali concreti di una risoluzione imminente.

A pochi giorni dall’incontro al Mar-a-Lago tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che ha suscitato ottimismo su un possibile quadro di pace nonostante le questioni irrisolte su territori e garanzie di sicurezza, il professor Michael A. Reynolds, esperto di storia russa e eurasiatica all’Università di Princeton, esprime un giudizio prudente sui negoziati in corso. In un’intervista esclusiva a InsideOver, Reynolds afferma: «Non sembra essere stato compiuto alcun progresso rilevante». Il professore aggiunge: «Purtroppo, una svolta non appare imminente. Nondimeno, spero che gli sforzi ripetuti di Trump per mediare un accordo di pace riescano a convincere sia Kiev che Mosca che proseguire questo conflitto disastroso e del tutto inutile non porterebbe altro che ulteriori morti e distruzioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina, parla Reynolds (Princeton): “Nessun progresso rilevante nei negoziati. Attacco russo all’Europa? Allarme infondato”

Leggi anche: Attacco aereo russo in Ucraina, diversi feriti e incendi a Kiev: oggi i nuovi negoziati a Miami

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Lavrov: “Le idee dell’Europa inutili nei negoziati, se vogliono combattere noi siamo pronti”, news in diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

#Merz nel discorso di fine anno parla di #Ucraina e difesa interessi #Ue x.com

Merz nel discorso di fine anno parla di Ucraina e difesa interessi Ue - facebook.com facebook