Ucraina Mosca denuncia | Drone di Kiev su hotel nel Kherson almeno 24 morti

Mosca ha denunciato un attacco con drone da parte dell’Ucraina su un hotel e un caffè nel Kherson, sul Mar Nero. L’incidente ha provocato almeno 24 vittime e circa cinquanta feriti. La situazione nel territorio rimane tesa, con continui scontri tra le parti coinvolte nel conflitto. La notizia evidenzia la delicatezza della crisi e le conseguenze umanitarie nelle zone interessate.

Un drone ucraino avrebbe colpito un caffè e un hotel sulla costa del Mar Nero, nella regione di Kherson, causando la morte di almeno 24 persone e il ferimento di una cinquantina. Lo riferisce su Telegram il governatore russo Vladimir Saldo. "Molti bruciati vivi. Un bambino è morto". L'attacco sarebbe avvenuto a ridosso dei festeggiamenti per il nuovo anno. "Questo è come appare la 'pace', alla quale Zelensky aspira", aggiunge.

