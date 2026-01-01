Recenti notizie evidenziano come l’intelligence russa abbia condotto una campagna di pressione su politici e dirigenti finanziari belgi, con l’obiettivo di influenzare le decisioni sul blocco di 185 miliardi di euro di asset destinati all’Ucraina. Questa situazione mette in luce le tensioni geopolitiche e le strategie di pressione adottate da Mosca a livello internazionale.

Milano, 17 dic. (LaPresse) – Politici e dirigenti finanziari belgi di alto livello sono stati oggetto di una campagna intimidatoria orchestrata dall’intelligence della Russia, volta a convincere il Belgio a bloccare l’uso di 185 miliardi di euro di asset per l’Ucraina. Funzionari della sicurezza hanno riferito al Guardian che sono stati deliberatamente presi di mira personaggi chiave di Euroclear, la società che detiene la maggior parte dei beni russi congelati. I funzionari ritengono che la campagna sia responsabilità dell’intelligence militare russa (Gru), sebbene vi sia un dibattito sul grado di minaccia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina: media, pressioni russe su politici e dirigenti Belgio per asset

Leggi anche: Asset russi congelati, media: «Pressioni di Mosca in Belgio»

Leggi anche: Quanto pesano le intimidazioni russe e le pressioni americane sul Belgio e l’Europa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”; Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese; Le notizie di martedì 23 dicembre sul conflitto Ucraina - Russia.

Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it