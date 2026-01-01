Ucraina | Kiev Umerov nuovo capo delegazione in colloqui per pace

Ucraina: Kiev ha annunciato la nomina di Umerov come nuovo capo della delegazione nei negoziati di pace. Il presidente Zelensky ha approvato ufficialmente la composizione della delegazione, che parteciperà a colloqui con gli Stati Uniti, altri partner internazionali e la Russia, con l’obiettivo di perseguire una soluzione giusta e duratura al conflitto in corso. La modifica rappresenta un passo importante nel processo diplomatico ucraino.

Roma, 29 nov. (LaPresse) – Volodymyr Zelensky, con un decreto pubblicato sul sito della presidenza di Kiev ha approvato la nuova composizione della delegazione dell’Ucraina “per la partecipazione al processo negoziale con gli Stati Uniti d’America e altri partner internazionali nonché con i rappresentanti della Federazione Russa riguardo al raggiungimento di una pace giusta e duratura”. Il ruolo di capo delegazione, dopo le dimissioni di Andriy Yermak, è stato affidato a Rustem Umerov, Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina ed ex ministro della Difesa. In totale la delegazione è composta da nove persone, fra cui il capo della Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa, Kyrylo Budanov, il viceministro degli Affari Esteri, Serhij Kyslytsia e il Capo di stato maggiore delle forze armate, Andriy Hnatov, oltre ad altri funzionari di alto livello. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, Umerov nuovo capo delegazione in colloqui per pace Leggi anche: Ucraina, il capo delegazione Umerov: "Colloqui con gli Usa positivi" Leggi anche: Ucraina, anche Rubio ai colloqui in Florida: delegazione di Kiev guidata da Umerov Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 dicembre; Mosca accusa: droni di Kiev sulla residenza di Putin. Zelensky: bufala per sabotare i negoziati - L'Ufficio anticorruzione ucraino indaga su 5 parlamentari; Guerra in Ucraina, le notizie del 31 dicembre 2025 | Attacco russo con droni su Odessa. Esplosioni in città. La Russia ha di nuovo attaccato Kiev, prima dell’incontro tra Trump e Zelensky - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che sono stati usati 500 droni e 40 missili, contro zone indu ... ilpost.it

Usa, chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace - Per il premier polacco Donald Tusk la pace in Ucraina è “all’orizzonte” per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, e un risultato chiave dei recenti negoziati è la dichiarazio ... ilsole24ore.com

Guerra Ucraina, Kiev: nessuna prova di raid su residenza Putin. Vertice a Parigi il 6/01 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, delegati di Kiev e degli Usa: Colloqui produttivi a Miami. LIVE

Guerra in #Ucraina. #Kiev denuncia: "Nessuna prova del raid sulla dacia di Putin". Sui negoziati cala il gelo di #Mosca. Videochiamata dei leader europei mentre #Zelensky lavora a un vertice con i volenterosi x.com

Tg2. . Guerra in #Ucraina. #Kiev denuncia: "Nessuna prova del raid sulla dacia di Putin". Sui negoziati cala il gelo di #Mosca. Videochiamata dei leader europei mentre #Zelensky lavora a un vertice con i volenterosi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.