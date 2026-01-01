Ucraina | Cia ' droni Kiev non volevano colpire residenza Putin'

Secondo fonti statunitensi, l'Ucraina non aveva intenzione di colpire la residenza del presidente russo Vladimir Putin durante l’attacco con droni nel nord della Russia. La notizia evidenzia come l’operazione non fosse diretta contro obiettivi personali del leader russo, ma si inserisca nel contesto delle tensioni tra i due paesi. La vicenda sottolinea l’importanza di analizzare accuratamente le dinamiche di conflitto e le relative implicazioni diplomatiche.

Washington, 1 gen. (Adnkronos) - L'Ucraina non stava prendendo di mira una residenza utilizzata dal presidente russo Vladimir Putin nel recente attacco con droni nel nord della Russia. E' questo il risultato della valutazione della Cia in merito al presunto raid di kiev, che in questo modo smentisce le affermazioni del leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata di lunedì. Il capo della Casa Bianca è stato informato dal direttore della Cia John Ratcliffe. La Russia aveva pubblicamente sollevato accuse secondo cui l'Ucraina avrebbe tentato di colpire la casa di Putin lunedì, e Trump aveva dichiarato ai giornalisti che Putin glielo aveva riferito per telefono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

