Tuttosport – Fiorentina il primo colpo di Paratici è l’israeliano Manor Solomon | i dettagli

Tuttosport riporta che la Fiorentina di Fabio Paratici ha concluso il suo primo acquisto di mercato: Manor Solomon, esterno israeliano attualmente in prestito al Villarreal dal Tottenham. L’affare segna l’inizio delle operazioni della nuova gestione e rappresenta un investimento strategico per la squadra viola. I dettagli ufficiali dell’accordo saranno comunicati nelle prossime ore.

2026-01-01 13:55:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: In arrivo il primo colpo della nuova Fiorentina di Fabio Paratici: dal Tottenham eco Manor Solomon, esterno sinistro israeliano al momento in prestito al Villarreal. Il prestito in Spagna verrà interrotto e Solomon arriverà in viola in prestito con opzione di riscatto. I numeri di Solomon. Negli Spurs, l’ex Shakhtar ha giocato solo nella stagione 2324, arrivando proprio grazie allo stesso Paratici: qui il nazionale israeliano non ha brillato, scendendo in campo solo per cinque volte. Solomon ha faticato anche nella Liga (6 presenze e 1 gol): in passato ha vestito anche le maglie di Shakhtar, Fulham e Leeds. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

