Tuttosport – due recuperi e due top da monitorare

Tuttosport aggiorna sui movimenti del Milan in vista della sfida contro il Cagliari. Due recuperi importanti e due giocatori da monitorare rappresentano elementi chiave nella preparazione dei rossoneri, che continuano gli allenamenti anche il 31 dicembre. L’attenzione si concentra sulle condizioni della squadra e sulle strategie per affrontare al meglio l’incontro di Serie A, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di una prestazione efficace.

2025-12-31 18:50:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell'ultima notizia riportata da Tuttosport: Il Milan accelera verso la sfida contro il Cagliari con alcuni segnali incoraggianti che arrivano dal centro sportivo, con i rossoneri in campo anche il 31 dicembre per arrivare preparati all'anticipo della 18esima giornata di Serie A. La seduta odierna ha restituito a Massimiliano Allegri qualche indicazione positiva: i rientri in gruppo di Gabbia e Leao, verso la convocazione per la prossima sfida. Ma anche altre situazioni da monitorare, come quelle di Nkunku e Pulisic. Milan, le novità su Gabbia e Leao.

