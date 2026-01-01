tutto finisce e tutto inizia

Ogni fine segna anche un nuovo inizio. Il tramonto del 2025, l’ultima spiaggia o l’ultimo giorno dell’anno rappresentano momenti di transizione che aprono a possibilità future. Nulla si perde davvero, poiché dietro a ogni conclusione si nasconde sempre una rinascita. È un ciclo naturale che ci invita a riflettere sul cambiamento e sulle opportunità che ogni nuovo inizio può portare.

"L'ultimo tramonto del 2025, l'ultima spiaggia per questo albero, l'ultimo giorno dell'anno. Ma nulla finisce per sempre perché dietro ogni cosa che passa ce n'è una nuova che nasce. Questo albero n'è la prova, è stato strappato dalla terra dal mare in tempesta: non ha finito di esistere, ma.

Finisce un 2025 magnifico….comincia un 2026 tutto da scoprire! Buona fine e buon inizio! Noi festeggiamo con il dolce di San Silvestro: IL CROQUÉM BOUCHÈ - facebook.com facebook