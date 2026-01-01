Tuffo nel Tevere 2026 Mr Okay Marco Fois | Soddisfatto anche quest' anno – Il video

Il Tuffo nel Tevere 2026 si ripresenta come una tradizione consolidata, frutto di impegno e sacrificio. Marco Fois, conosciuto come Mr Okay, commenta con soddisfazione l’evento, sottolineando il valore della collaborazione e della dedizione che caratterizzano questa iniziativa annuale a Roma. Un’occasione che, anche quest’anno, testimonia l’importanza delle tradizioni locali e della comunità coinvolta.

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2026 "Anche quest'anno si rinnova questa tradizione, con sacrificio e con lotte che abbiamo fatto. Però alla fine ci siamo riusciti. Siamo riusciti anche a controllare il tuffo e a non farlo scappare, siamo riusciti a tenerlo un po'. Sono soddisfatto anche di questo" così Mr Okay, al secolo Marco Fois, erede del precedente Mr Okay (Maurizio Palmulli), dopo il tradizionale tuffo nel Tevere del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

