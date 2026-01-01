Tuffo nel Tevere 2026 Mr Okay Marco Fois | Soddisfatto anche quest' anno – Il video
Il Tuffo nel Tevere 2026 si ripresenta come una tradizione consolidata, frutto di impegno e sacrificio. Marco Fois, conosciuto come Mr Okay, commenta con soddisfazione l’evento, sottolineando il valore della collaborazione e della dedizione che caratterizzano questa iniziativa annuale a Roma. Un’occasione che, anche quest’anno, testimonia l’importanza delle tradizioni locali e della comunità coinvolta.
(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2026 "Anche quest'anno si rinnova questa tradizione, con sacrificio e con lotte che abbiamo fatto. Però alla fine ci siamo riusciti. Siamo riusciti anche a controllare il tuffo e a non farlo scappare, siamo riusciti a tenerlo un po'. Sono soddisfatto anche di questo" così Mr Okay, al secolo Marco Fois, erede del precedente Mr Okay (Maurizio Palmulli), dopo il tradizionale tuffo nel Tevere del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Capodanno 2026, il tuffo nel Tevere dell'erede di Mister Ok
Leggi anche: Un 'tuffo' nel fiume di Roma, 150 eventi per la settima edizione del Tevere Day
Tuffo nel Tevere 2026, Mr Okay (Marco Fois): "Soddisfatto anche quest'anno" - (Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2026 "Anche quest'anno si rinnova questa tradizione, con sacrificio e con lotte che abbiamo fatto. msn.com
Tuffo nel Tevere 2026, Carabella: "Un onore portare avanti questa tradizione" - (Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2026 'Una delle tradizioni più antiche d'Italia e per me è un onore poterla portare avanti. notizie.tiscali.it
Capodanno a Roma col Tuffo nel Tevere: protagonista Simone Carabella, con le Iene sullo sfondo. Ricordato Francesco Pennacchi - Capodanno a Roma con il tradizionale Tuffo nel Tevere: Simone Carabella protagonista tra messaggi sulla sicurezza e il ricordo di Francesco Maria Pennacchi ... castellinotizie.it
Capodanno 2026, il tuffo nel Tevere dell'erede di Mister Ok ift.tt/FBM9iAe x.com
Roma inaugura il 2026 con il tradizionale tuffo di Mr. Ok nel Tevere: dal Ponte Cavour, Marco Fois rinnova una tradizione che dura dal 1946, tra applausi, freddo e qualche polemica #roma #mrok #tevere #capodanno - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.