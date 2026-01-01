Tuffo in mare di Capodanno spunta il sole e riscalda il tradizionale bagno

Da reggiotoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima favorevole ha attirato molti appassionati alla tradizionale cerimonia del tuffo in mare di Capodanno. Dopo il bagno, il sole è spuntato, offrendo un riscaldamento naturale e un inizio di anno all’insegna della tradizione e della convivialità. Questa usanza, radicata nel territorio, rappresenta un momento di unione e buon auspicio per il nuovo anno.

Il clima aiuta gli audaci e sicuramente vuol bene all’allegra comunità che stamattina ha la tradizione del tuffo in mare di Capodanno. Proprio nel momento del bagno, dopo una notte di pioggia un sole caldo ha baciato i partecipanti alla storica manifestazione intitolata al cavaliere Mimì Fortugno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

