Tuffo in mare di Capodanno spunta il sole e riscalda il tradizionale bagno

Il clima favorevole ha attirato molti appassionati alla tradizionale cerimonia del tuffo in mare di Capodanno. Dopo il bagno, il sole è spuntato, offrendo un riscaldamento naturale e un inizio di anno all’insegna della tradizione e della convivialità. Questa usanza, radicata nel territorio, rappresenta un momento di unione e buon auspicio per il nuovo anno.

Tuffo di Capodanno, a Livorno tutti in acqua per festeggiare l'arrivo del 2026. FOTO e VIDEO - Dopo i fuochi d'artificio, a Livorno c'è un'altra tradizione che ogni anno viene rispettata: il tuffo di Capodanno. livornotoday.it

Tuffo di Capodanno a Pesaro, in 50 sfidano il mare gelido. Biancani (vestito) sulla spiaggia, Lanzi in costume in acqua - PESARO Nonostante il freddo di un primo gennaio soleggiato ma pungente oltre 50 tuffatori si sono ritrovati davanti alla Rotonda Bruscoli per il rito del bagno di Capodanno, davanti a una platea di ... corriereadriatico.it

Come da tradizione, iniziamo il nuovo anno con il classico tuffo a mare tra abbracci e sorrisi! Che sia davvero di buon auspicio per la nostra città e per ognuno di voi. Vi auguro un 2026 felice. - facebook.com facebook

MARE D’INVERNO A MERCATELLO, TUFFO DI BUON AUSPICIO PER IL 2026 GUARDA IL VIDEO x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.