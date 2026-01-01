Tuffo di Capodanno nel Tevere si lancia Marco Fois l'erede di Mister Ok A Ostia bagno in mare per 300 persone

Il Capodanno a Roma si apre con tradizioni consolidate: Marco Fois, erede di Mister Ok, si lancia nel Tevere, mentre a Ostia circa 300 persone si tuffano nel mare. Due eventi simbolici che mantengono vive le usanze della città, segnando l’inizio del nuovo anno con spirito di comunità e tradizione. Un momento di condivisione che ogni anno coinvolge cittadini e visitatori, rafforzando il senso di identità e radicamento nella cultura romana.

Capodanno a Roma col Tuffo nel Tevere: protagonista Simone Carabella, con le Iene sullo sfondo. Ricordato Francesco Pennacchi - Capodanno a Roma con il tradizionale Tuffo nel Tevere: Simone Carabella protagonista tra messaggi sulla sicurezza e il ricordo di Francesco Maria Pennacchi ... castellinotizie.it

Tuffo nel Tevere 2026, Mr Okay (Marco Fois): "Soddisfatto anche quest'anno" - Forze armate, bufera sul Pd, “I militari vanno filtrati”, la replica di FdI “Parole vergognose” Auto appena acquistata si rompe durante il cambio dell’olio e la concessionaria nega la responsabilità ... msn.com

Reggio Calabria, Falcomatà al tuffo di Capodanno: "cittadini siano protagonisti del cambiamento" - facebook.com facebook

Tuffo di Capodanno da record a Balai: 300 intrepidi «per un anno di pace» x.com

