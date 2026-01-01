Tuffo di Capodanno nel Lago di Como | il video di Claudio e Gaetano dalla Canottieri Lario

Il primo gennaio 2026, Claudio Annoni e Gaetano Bianchi hanno partecipato al tradizionale tuffo di Capodanno nel Lago di Como. Dalla sede della Canottieri Lario, arriva il video che documenta questa consuetudine, simbolo di inizio anno e di spirito di comunità. Un momento di convivialità e tradizione che ogni anno coinvolge cittadini e appassionati, segnando l’avvio di un nuovo ciclo con un gesto semplice ma significativo.

Il primo giorno del 2026 si apre con una sfida al freddo nelle acque del Lario. Dalla sede della Canottieri Lario arriva il video del tradizionale bagno di Capodanno: protagonisti Claudio Annoni e Gaetano Bianchi, i due uomini che si vedono nelle immagini.Nel filmato i due temerari si calano con.

