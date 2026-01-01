Tuffo di Capodanno in Arno per Giani è una tradizione

Il tradizionale tuffo di Capodanno in Arno, promosso da Giani, rappresenta una consuetudine a Firenze. Questa iniziativa simbolizza l’augurio di un nuovo anno all’insegna di solidarietà, pace e collaborazione, riflettendo temi fondamentali come ambiente, sport, lavoro e cultura. Un gesto semplice ma significativo che invita a iniziare il 2026 con spirito di comunità e speranza per il futuro.

FIRENZE, 01 GEN – “Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura. tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?”. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social commenta la foto che lo vede,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

