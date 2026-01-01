Tuffo di Capodanno in Arno per Giani è una tradizione

Il tradizionale tuffo di Capodanno in Arno, promosso da Giani, rappresenta una consuetudine a Firenze. Questa iniziativa simbolizza l’augurio di un nuovo anno all’insegna di solidarietà, pace e collaborazione, riflettendo temi fondamentali come ambiente, sport, lavoro e cultura. Un gesto semplice ma significativo che invita a iniziare il 2026 con spirito di comunità e speranza per il futuro.

FIRENZE, 01 GEN – "Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura. tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social commenta la foto che lo vede,.

“Buon anno a tutti i toscani”, l’augurio del presidente Giani con il tradizionale tuffo in Arno - “Salute e aiuto ai deboli, ambiente, sviluppo dell’economia, tutela del patrimonio culturale saranno al centro dell’azione politica dei prossimi mesi, particolarmente importanti per l’avvio e la concl ... msn.com

Gli auguri di Giani per il 2026 prima del tradizionale tuffo in Arno: “La Toscana guarda al futuro” - Salute e aiuto ai deboli, ambiente, sviluppo dell’economia, tutela del patrimonio culturale saranno al centro dell’azione dei prossimi mesi ... intoscana.it

Batte il proprio record di partecipanti, il consueto Tuffo in mare di Capodanno di Viareggio, a cui hanno aderito oggi 769 persone nonostante la temperatura rigida a sette gradi. #ANSA - facebook.com facebook

Vannacci fa il tuffo di Capodanno: «Il discorso di Mattarella Ero a cena, lo guarderò in differita» x.com

