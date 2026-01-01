Tuffo di Capodanno a Livorno tutti in acqua per festeggiare l' arrivo del 2026 FOTO e VIDEO

A Livorno, il primo gennaio segna l’inizio del nuovo anno con una tradizione consolidata: il tuffo collettivo in mare. Dopo i festeggiamenti e i fuochi d’artificio, molti cittadini si immergono nelle acque fredde per salutare il 2026. Un gesto che unisce comunità e spirito di festa, mantenendo vivo un rito che si ripete ogni anno, simbolo di speranza e rinascita.

Dopo i fuochi d'artificio, a Livorno c'è un'altra tradizione che ogni anno viene rispettata: il tuffo di Capodanno. Come sempre Amici del Gabbiano, Amici del Mare e di San Jacopo si sono dati appuntamento nella mattina di oggi, giovedì 1 gennaio, per salutare il 2026 con una bella nuotata.

