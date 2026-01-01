Tuffo di Capodanno a Fano | oltre 50 persone per il primo bagno con acqua a 8 gradi
Il primo gennaio 2026 a Fano, oltre 50 persone si sono immerse nelle acque a circa 8 gradi per il tradizionale tuffo di Capodanno. L’evento si è svolto alle ore 11, con partecipanti pronti a sfidare il freddo in un gesto di buon augurio per l’anno nuovo. La manifestazione rappresenta una consuetudine che richiama ogni anno un pubblico appassionato e motivato.
Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 1 gennaio 2026 – Acqua a otto gradi, aria frizzantina e tuffo scattato puntuale alle 11.30. Anche il 1° gennaio 2026 la tradizione del Cimento di Capodanno si è rinnovata sulla spiaggia di Sassonia, davanti ai Bagni Carlo, grazie ai Caimani, gruppo di nuoto in acque libere di Fano. «L’impatto con il mare si sente subito, ma è proprio questo il bello», racconta Matteo Renna, 43 anni, insegnante al Polo 3 e tra gli organizzatori dell’evento. «È un modo semplice e autentico per iniziare l’anno insieme». A sfidare il Mare Adriatico sono stati circa trenta temerari, mentre oltre cinquanta persone hanno partecipato complessivamente alla mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla Rocca di Ravaldino
Leggi anche: Tuffo in mare di Capodanno, spunta il sole e riscalda il tradizionale bagno
Crotone. In oltre 200 sfidano il gelo: si rinnova il tuffo di Capodanno - tra folclore, consuetudine e costumanza. cn24tv.it
Tuffo Capodanno 2026 Crotone: in 250 sfidano il gelo e il mare - Oltre 250 partecipanti al Tuffo di Capodanno 2026 a Crotone. ilcrotonese.it
Tuffo di Capodanno a Crotone, 250 temerari sfidano il gelo - Oltre 250 temerari hanno sfidato questa mattina temperature rigide per onorare la 28esima edizione del "Tuffo di Capodanno" a Crotone, consolidando una tradizione ormai radicata nella città di ... ansa.it
salernonotizie.it. . Salerno, tradizionale tuffo di Capodanno al Lido Colombo Anche quest’anno Salerno ha salutato il nuovo anno con il classico tuffo di Capodanno nelle acque del Lido Colombo. Tra entusiasmo, sorrisi e tanta voglia di buon auspicio, temer - facebook.com facebook
Vannacci, a Viareggio è polemica per il post “di destra” sul tuffo di Capodanno. “Ci dissociamo” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.