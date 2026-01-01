Il primo gennaio 2026 a Fano, oltre 50 persone si sono immerse nelle acque a circa 8 gradi per il tradizionale tuffo di Capodanno. L’evento si è svolto alle ore 11, con partecipanti pronti a sfidare il freddo in un gesto di buon augurio per l’anno nuovo. La manifestazione rappresenta una consuetudine che richiama ogni anno un pubblico appassionato e motivato.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 1 gennaio 2026 – Acqua a otto gradi, aria frizzantina e tuffo scattato puntuale alle 11.30. Anche il 1° gennaio 2026 la tradizione del Cimento di Capodanno si è rinnovata sulla spiaggia di Sassonia, davanti ai Bagni Carlo, grazie ai Caimani, gruppo di nuoto in acque libere di Fano. «L’impatto con il mare si sente subito, ma è proprio questo il bello», racconta Matteo Renna, 43 anni, insegnante al Polo 3 e tra gli organizzatori dell’evento. «È un modo semplice e autentico per iniziare l’anno insieme». A sfidare il Mare Adriatico sono stati circa trenta temerari, mentre oltre cinquanta persone hanno partecipato complessivamente alla mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tuffo di Capodanno a Fano: oltre 50 persone per il primo bagno con acqua a 8 gradi

Leggi anche: Oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla Rocca di Ravaldino

Leggi anche: Tuffo in mare di Capodanno, spunta il sole e riscalda il tradizionale bagno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crotone. In oltre 200 sfidano il gelo: si rinnova il tuffo di Capodanno - tra folclore, consuetudine e costumanza. cn24tv.it