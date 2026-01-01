Tuffo di Capodanno 2026 | record di iscrizioni un centinaio in mare

Il Tuffo di Capodanno 2026 a Brindisi si presenta con un numero record di iscrizioni, superando la cifra dello scorso anno. Con circa 586 partecipanti, questa sedicesima edizione conferma l’interesse crescente verso l’evento, che si svolge poco prima dell’ingresso in mare. Un momento di tradizione e convivialità che ogni anno coinvolge numerosi appassionati, consolidando la sua posizione come appuntamento fisso del calendario regionale.

Superato il record dello scorso anno: poco prima dell'ingresso in mare le iscrizioni per l'edizione 2026 (la sedicesima) del Tuffo di Capodanno a Brindisi sono salite a quota 586. Lo scorso anno erano 535. L'appuntamento, questa volta, per motivi di sicurezza, era presso la spiaggia di Cala.

