Trump rivede al ribasso i dazi sulla pasta esulta Lollobrigida | Italia rispettata nel mondo

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato una riduzione dei dazi antidumping sulla pasta italiana, anticipando i tempi previsti. La decisione è stata commentata positivamente dal ministro Lollobrigida, evidenziando il riconoscimento internazionale dell’Italia. Questa misura potrebbe favorire le esportazioni del settore alimentare italiano, rafforzando la presenza del prodotto nel mercato statunitense.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte - in anticipo rispetto alla conclusione dell'indagine attesa per l'11 marzo - in relazione ai Dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. Lo ha comunicato la Farnesina in una nota. L'analisi post-preliminare infatti ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i Dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. La rideterminazione dei Dazi - viene evidenziato "è segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump rivede al ribasso i dazi sulla pasta, esulta Lollobrigida: "Italia rispettata nel mondo" Leggi anche: Questa volta Swatch ha fatto un orologio contro i dazi sulla pasta di Trump Leggi anche: Trump abolisce dazi su caffè, frutti esotici e carne bovina: "Niente tariffe su alcuni prodotti, non ne aggiungeremo altre sulla pasta italiana" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gli Stati Uniti rivedono al ribasso i dazi sulla pasta italiana e posticipano quelli sui mobili - In anticipo rispetto alla scadenza dell’11 marzo, la Casa Bianca ha reso noto che La Molisana, Garofalo e altri 11 marchi italiani beneficeranno di un consistente calo delle tariffe rispetto ai valori ... editorialedomani.it

Farnesina, gli Usa rivedono al ribasso i dazi sulla pasta - I dazi passano al 2,26%per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri11 produttori non campionati ... msn.com

Dazi doganali di Trump, la Freudenberg chiude e va in Slovacchia e negli Usa: 42 licenziati - Rho (Milano), 12 novembre 2025 – Chiude lo stabilimento di Rho, licenzia 42 dipendenti e delocalizza la produzione in Slovacchia e negli Usa, per colpa dei dazi introdotti da Trump. ilgiorno.it

DRONI UCRAINI SUI NEGOZIATI “DA RIVEDERE”. COLPITA UNA CASA DI PUTIN Donald Trump: ‘‘ Una cosa è l’offensiva, altro attaccare la casa. Non era il momento giusto. Mosca promette “rappresaglia”, ma il dialogo va avanti: 15 anni di garanzie Usa Da - facebook.com facebook

Il 2025 ha segnato un passaggio cruciale nei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la nuova National Security Strategy americana e le crescenti tensioni politiche e commerciali hanno messo alla prova l’integrazio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.