Trump grazia la pasta italiana | cancellato il super-dazio del 107% Esulta il governo | Merito del dialogo con gli Usa

Gli Stati Uniti hanno ridotto significativamente i dazi del 2026 sull'import di pasta italiana, cancellando il precedente «super-dazio» del 107%. La decisione, accolta con soddisfazione dal governo italiano, risulta frutto di un dialogo costruttivo tra le parti. Questa misura rappresenta un'azione importante per il settore alimentare italiano, contribuendo a tutelare le esportazioni e a rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti.

Sospiro di sollievo per i produttori italiani di pasta. Gli Stati Uniti hanno ricalcolato al ribasso – e di parecchio – i dazi da praticare nel 2026 sull'import del prodotto simbolo dell'industria alimentare italiana. L'annuncio a sorpresa è arrivato nella notte di Capodanno da parte del Dipartimento del Commercio Usa ed è stato rilanciato con soddisfazione dal ministero degli Esteri italiano. «Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte – in anticipo rispetto alla conclusione dell'indagine attesa per l'11 marzo – in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani», ha riferito la Farnesina.

Dazi, dagli Usa prima forte riduzione delle tariffe sulla pasta italiana. Il "regalo" di Trump a Meloni - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte - affaritaliani.it

Trump ci ripensa e riduce i dazi sulla pasta - Dal 91,74%, passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri undici produttori non campionati, tra cui Barilla ... avvenire.it

