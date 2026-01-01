Trump e Netanyahu festeggiano insieme Capodanno a Mar-a-Lago | la lussuosa festa tra vestiti scintillanti e fuochi d’artificio

Trump e Netanyahu hanno condiviso insieme la celebrazione di Capodanno a Mar-a-Lago, in Florida. L'evento ha visto la partecipazione di entrambi in un contesto elegante, caratterizzato da decorazioni raffinate e fuochi d’artificio. La serata ha rappresentato un momento di incontro tra leader di rilievo, in un ambiente esclusivo e riservato, segnando l’inizio del 2026 con un’occasione di convivialità e rappresentanza diplomatica.

Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno festeggiato insieme l’ultimo dell’anno. Il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano si sono affacciati al 2026 con una sfarzosa festa di Capodanno nel lussuoso resort di Mar-a-Lago, come si vede da alcuni video pubblicati sui social media. Netanyahu, arrivato lunedì nella residenza del presidente degli Stati Uniti a Palm Beach, è stato avvistato ieri sera, agghindato in smoking, insieme a Trump e Melania (vestita con uno scintillante abito argentato). Trump aveva scherzato sul fatto che il leader israeliano avrebbe potuto partecipare alla festa durante gli incontri di lunedì per discutere del fragile cessate il fuoco a Gaza e di altre preoccupazioni geopolitiche regionali in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump e Netanyahu festeggiano insieme Capodanno a Mar-a-Lago: la lussuosa festa tra vestiti scintillanti e fuochi d’artificio Leggi anche: Com’è andato l’incontro tra Trump e Netanyahu a Mar-a-Lago Leggi anche: Trump – Netanyahu: incontro tra i due leader a Mar-a-Lago. È in gioco il destino di Gaza, ma non solo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. INCONTRO TRUMP-NETANYAHU. PROGETTI DI COLONIZZAZIONE SU GAZA E MEDIO ORIENTE. Com’è andato l’incontro fra Trump e Netanyahu - Lunedì pomeriggio (sera in Italia) il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump si sono incontrati a Mar- ilpost.it

Cosa si sono detti e cosa hanno deciso Trump e Netanyahu - Il cuore della discussione è stato il piano di pace per Gaza, entrato in vigore a ottobre dopo due anni di guerra. startmag.it

Cosa ha detto Trump di rilevante durante la conferenza stampa con Netanyahu, per la pace a Gaza - Dopo più di un’ora di attesa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato nella East Room della Casa Bianca insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu per presentare un piano ... wired.it

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto ieri al presidente Usa, Donald Trump, di escludere la Turchia dal 'Board of Peace' che si dovrebbe occupare della ricostruzione postbellica della Striscia di Gaza https://shorturl.at/QTKPH - facebook.com facebook

Trump e Netanyahu tra elogi e tensioni. L’intraprendenza del premier israeliano mette in pericolo gli affari personali del presidente USA “Cambi linea sulla Cisgiordania” @andrea_nicastro, @Corriere x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.