Trump e la salute la verità del presidente dall’aspirina al makeup | Sto benissimo

Donald Trump afferma di essere in buona salute, affrontando questioni come l’uso dell’aspirina, i problemi di circolazione, le abitudini alimentari e il suo rapporto con il fitness. In questa analisi si approfondiscono le dichiarazioni del presidente, evidenziando aspetti legati al suo stato di salute e alle sue abitudini quotidiane, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sua condizione attuale.

(Adnkronos) – “La mia salute è perfetta”. L’aspirina e i problemi di circolazione, il makeup e la passione per il fast food, l’allergia all’esercizio fisico e l’udito che ‘vacilla’. Donald Trump accetta di parlare (quasi) senza filtri della sua salute in un’intervista al Wall Street Journal. Il 79enne presidente degli Stati Uniti, il più anziano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

