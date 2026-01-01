Trump critica i Kennedy mentre la nipote di JFK è appena morta | Sostengo solo loro stessi

Dopo la recente scomparsa di Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, Donald Trump ha espresso commenti critici nei confronti della famiglia Kennedy. Contestualmente, ha ribadito la propria posizione sulla intitolazione del Kennedy Center, affermando di sostenere esclusivamente i propri interessi. La vicenda evidenzia le tensioni ancora presenti tra l’ex presidente e la storica famiglia americana, in un contesto di riflessione sulle figure pubbliche e il loro ruolo nel dibattito pubblico.

Dopo la morte di Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, Trump ha pubblicato dure critiche verso la famiglia, difendendo l'intitolazione a sé stesso del Kennedy Center. Trump critica i Kennedy mentre la nipote di JFK è appena morta: "Sostengo solo loro stessi" - A poche ore dalla prematura scomparsa della giornalista Tatiana Schlossberg, nipote di John Fitzgerald Kennedy e tra gli ultimi discendenti della famiglia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ...

Il boicottaggio contro Trump al Kennedy Center - Da quando ha dato il suo nome al celebre centro culturale di Washington, molti concerti sono stati annullati, tra cui quello di Capodanno ... ilpost.it

Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale - L'annullamento dello spettacolo era arrivato come gesto di protesta, dopo che il nome del tycoon era stato aggiunto al centro di arti performative ... huffingtonpost.it

George Clooney lancia l’allarme sulla libertà di stampa negli USA. Critica ABC e CBS per essersi piegate a Trump, citando accordi milionari e cambi editoriali controversi sotto Bari Weiss. “È un momento difficile, ma mollare non è un’opzione”, avverte l’attore. - facebook.com facebook

#Salvini a #4disera: "Trump Anch’io critico la burocrazia europea e le regole folli. Se gli Stati nazionali potessero esprimersi sarebbe meglio per tutti. La critica di Trump non è ai cittadini europei, ma ai vertici e alla burocrazia che contesto da anni. Ci impon x.com

