Trump critica i Kennedy mentre la nipote di JFK è appena morta | Sostengo solo loro stessi

Dopo la recente scomparsa di Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, Donald Trump ha espresso commenti critici nei confronti della famiglia Kennedy. Contestualmente, ha ribadito la propria posizione sulla intitolazione del Kennedy Center, affermando di sostenere esclusivamente i propri interessi. La vicenda evidenzia le tensioni ancora presenti tra l’ex presidente e la storica famiglia americana, in un contesto di riflessione sulle figure pubbliche e il loro ruolo nel dibattito pubblico.

Dopo la morte di Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, Trump ha pubblicato dure critiche verso la famiglia, difendendo l’intitolazione a sé stesso del Kennedy Center. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

trump critica kennedy mentreTrump critica i Kennedy mentre la nipote di JFK è appena morta: “Sostengo solo loro stessi” - A poche ore dalla prematura scomparsa della giornalista Tatiana Schlossberg, nipote di John Fitzgerald Kennedy e tra gli ultimi discendenti della famiglia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... fanpage.it

