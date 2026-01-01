Donald Trump ha espresso apprezzamento per il ruolo di Mike Johnson come speaker della Camera, riconoscendo la difficoltà nel mantenere unita la maggioranza parlamentare. Nonostante le critiche provenienti sia dai Democratici sia da alcuni Repubblicani, Trump ha sottolineato la competenza di Johnson nel gestire le sfide del suo incarico. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni e le dinamiche interne al panorama politico statunitense.

“Credo che Mike Johnson sia un grande speaker. Poche persone avrebbero potuto fare quel lavoro”. Con queste parole Donald Trump dimostrava il suo supporto al presidente della Camera che negli ultimi tempi ha ricevuto critiche non solo dai democratici ma anche da alcuni membri del Partito Repubblicano. E non si tratta solo di parole che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump apprezza il difficile compito dello speaker: Johnson stenta a mantenere uniti i parlamentari uniti

Leggi anche: “Squilibrato”: l’allarme di un democratico su Trump. E lo speaker Johnson non replica.

Leggi anche: L’ex speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi non si ricandiderà nel 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"Pace a Gaza e fase due del piano di Trump? Troppi i nodi da sciogliere. Netanyahu in corsa per il 2026? Difficile la rielezione, ma lui è un mago della politica" - È davvero possibile un accordo duraturo tra Israele e Hamas, o il rischio di nuovi conflitti resta alto? affaritaliani.it

Putin: Trump cerca pace,ma non è facile - "Il presidente Usa Trump sta cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile". rainews.it

Ucraina, Trump: «Guerra più difficile da risolvere. Deluso da Putin». Cremlino: «Invio missili Tomahawk è escalation» - Netta presa di posizione del primo ministro ungherese contro l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. ilsole24ore.com

Sondaggio SWG Papa Leone la sorpresa più positiva Trump la delusione maggiore (ma anche il più incisivo) Sanchez leader europeo più apprezzato Sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-swg-22-dicembre/ - facebook.com facebook

Matteo #Salvini interviene sul conflitto in #Ucraina e sugli sviluppi diplomatici legati all’incontro previsto a Mar-a-Lago, esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’ex presidente americano Donald #Trump. Il leader della #Lega ha parlato di un possibile “ x.com